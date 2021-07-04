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Çalışma ve İşsizlik Ödeneği 5 Temmuz'da hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , haziran ayına ilişkin Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 5 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği 5 Temmuz'da hesaplarda

04.07.2021, 16:30

Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ödemelerini PTT üzerinden alabilirler" dedi.

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