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Haberler Ekonomi Merkezi kayıtlı elektronik posta rehberi kurulacak

Merkezi kurulacak

Merkezi kayıtlı elektronik posta rehberi kurulacak

4.7.2021

BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, merkezi kayıtlı elektronik posta (KEP) rehberi kurulacak ve gizliliği, bütünlüğü, erişilebilirliği sağlanarak işletilecek. BTK'nin, Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, merkezi KEP rehberi, kurum tarafından kurulacak ve gizliliği, bütünlüğü, erişilebilirliği sağlanarak işletilecek. Merkezi KEP rehberinin kurulumuna, yönetimine, işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının (KEPHS) bu kapsamdaki yükümlülükleri kurum tarafından belirlenecek.
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