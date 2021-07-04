MÜSİAD üyeleri KKTC’de GÜNSEL’i test etti

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ- AD) üyeleri, Lefkoşa'da MÜSİ- AD şubesinin açılışı için gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL'i inceleyip test etti. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde bulunan sürüş alanında GÜNSEL'in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştiren MÜSİAD üyeleri, üretim tesislerini de gezerek aracın özellikleri ve seri üretim hazırlıkları ile ilgili de detaylı bilgiler aldı. Kasım 2020'de İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD EXPO fuarında, Türkiye tanıtımı yapılan GÜNSEL, büyük bir beğeni toplamıştı.

GÜNSEL'DE SERİ ÜRETİM İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, GÜNSEL'in KKTC'nin en önemli üretim markası olarak ülke sanayisinin gelişiminde lokomotif olacağını söyledi. Kaan, ağırlıklı olarak ithal edilen otomobillerin ülkede üretilmesini sağlamanın yanında, hem TOGG hem de GÜNSEL'in Türk dünyasının küresel yüzleri olarak ihracat ve istihdam başta olmak üzere ülke ekonomilerine ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.