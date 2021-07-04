Ons altında satış baskısı sürebilir

ALTININ ons fiyatı, salgın döneminde yatırımcı portföyünün güvenli limanlardan riskli varlıklara kayması ile ilk yarıyı yüzde 6,9'luk değer kaybıyla tamamlarken, analistler ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz ayı para politikası yönlendirmesi sonrası altının ons fiyatının baskı altında kalmaya devam edebileceğini belirtiyor. Altının ons fiyatı, 2020'de yüzde 25,2'lik artışla son 10 yılın en yüksek kazanımını elde etmesinin ardından düşüşe geçti. Bu yılın ocak ayında yüzde 3,1 gerileyen altının ons fiyatı, şubatta yüzde 5,9 ve martta yüzde 1,5 düşüş kaydetti. Enflasyonist kaygılar ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin dolara olan talebi güçlendirmesi ile Haziran ayında ons altında satış baskısının belirginleştiğini aktaran analistler, bu kapsamda Fed'in temmuz ayı toplantısında verilecek mesajların kritik önemde olacağını, bu süreçte satış baskısının devam edebileceğini kaydetti.

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