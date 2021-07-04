Sakarya'da icradan satılık daire!

Mahkeme Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan 92 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin kat mülkiyet tapulu olduğu ve bahçe düzeninin yapıldığı ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 09.09.2021 14:45 belirlendi.