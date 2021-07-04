S&P’nin Türkiye konulu webinarı 13 Temmuz’da

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu S&P (Standart and Poor's) Global Ratings, Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen'in de katılacağı bir interaktif webinar düzenleyecek. Webinarda Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma için etkin araçlar tartışılacak ve Türkiye'den uluslararası piyasalara ilk yeşil tahvil ihracını yapan Arçelik'in deneyimi ele alınacak. 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek webinar Türkiye saati ile 15.00'da başlayacak. Webinara Polat Şen'in yanı sıra S&P Global Ratings Rusya, Orta ve Doğu Avrua Başkanı Elena Eliseyenko ile Türkiye, Yunanistan ve Ukrayna İş Geliştirme Başkanı Lukasz A. Olszewski de katılacak.

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