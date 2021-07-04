Telefon kullandığı için çıkarılan işçiye tazminat

GAZİANTEP'TE bir halı fabrikasında telefon kullandığı gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarılan kişinin itirazını haklı bulan mahkeme, işverenin 10 bin lira tazminat ödemesini kararlaştırdı. Fabrika çalışanı M.M.B, iş yerinde belirtilen "telefon kullanmama" kuralına uymadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Hukuk mücadelesi başlatan M.M.B, avukatı aracılığıyla iş mahkemesine başvurdu. 4. İş Mahkemesinde görülen dava sonunda işçiyi haklı bulan mahkeme, işverenin 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Mahkemenin gerekçeli kararında, "İşini layıkıyla takip ederken her kişinin kişisel olarak görüşme ve haber alma hakkı bulunmaktadır. Bunun kısıtlanması anayasamızda düzenlenen kişilik haklarıyla dahi örtüşmemektedir" denildi.

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