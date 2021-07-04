Yurt dışına 277.3 milyon dolarlık gemi yat satıldı

GEMİ ve yat sektörü dış satımını Haziran ayında oransal olarak en çok artıran sektör oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Haziran 2020'de 88 milyon 349 bin dolar olan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 214 artarak 277 milyon 380 bin dolara yükseldi. Birim değeri 10 milyon doların üzerinde olan 2 balıkçı gemisi, 2 rüzgar türbin destek gemisi, 1 feribot, 1 römorkör 1 de mega yatın tesliminin yapıldığı haziran ayında çok sayıda yat, römorkör, yük gemileri ve yan sanayi ihracatı da gerçekleştirildi. En çok ihracat yapılan ülke Norveç oldu.

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