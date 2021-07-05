BOREL ABD ve Avrupa’ya açıldı

DÜNYANIN en zengin bor rezervlerine sahip Türkiye bu değeri ekonomiye kazandırırken katma değerli ürünlere yurtdışından yoğun talep geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOREL el dezenfektanının ABD, Lüksemburg ve Finlandiya'ya ihraç edildiğini belirterek, Bor Karbür Üretim Tesisinin 2022'nin ilk çeyreğinde üretime geçmesinin planladığını açıkladı. Bakan Dönmez, BOREL el dezenfektanı, BORTAM yüzey temizleyici ürünleriyle kişisel hijyen ve ortam temizliğinin sağlanmasında önemli bir boşluğun doldurulduğunu ifade etti. BOREL'e Orta Doğu ülkelerinden de yoğun talep geldiğini ifade eden Bakan Dönmez, Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda'nın da öncelikli hedef ihracat pazarları olarak belirlendiğini söyledi.

HAZAL ATEŞ /ANKARA