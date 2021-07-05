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Haberler Ekonomi Çok daha yüksek bir büyüme geliyor

Çok daha yüksek bir büyüme geliyor

Çok daha yüksek bir büyüme geliyor

5.7.2021

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nin açılışında "Öncü göstergeler Türkiye'de 2021'in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor." dedi. Varank, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşıldığını söyledi.
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