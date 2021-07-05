Hançalar Bamyası 40 liradan satışta

DENİZLİ'NİN Çal ilçesinde hasadına başlanan meşhur 'Hançalar Bamyası'nın kilosu 40 liradan kurusu ise 150-200 liradan satılıyor. Ürünün sabah serinliğinde toplandığını belirten üreticiler, bu sene kuraklık nedeniyle rekoltenin düşük olduğunu belirttiler.

■ SEBAHATTİN ALP