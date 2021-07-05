DENİZLİ'NİN Çal ilçesinde hasadına başlanan meşhur 'Hançalar Bamyası'nın kilosu 40 liradan kurusu ise 150-200 liradan satılıyor. Ürünün sabah serinliğinde toplandığını belirten üreticiler, bu sene kuraklık nedeniyle rekoltenin düşük olduğunu belirttiler.
■ SEBAHATTİN ALP
Hançalar Bamyası 40 liradan satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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