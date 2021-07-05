Kadın yöneticilerin bakışı sanayide avantaj sağlıyor

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, sanayide kadın yönetici oranının her geçen gün artmasının sektöre çok olumlu etkisinin olduğunu söyledi. Hafta Başı Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Kaynak, Yeni Asır'a KESİAD'ta ilk kadın başkan olmasını ve derneğin projelerini anlattı. Sanayide kadın yönetici oranının her geçen gün arttığını ifade eden Kaynak, "Bu artış sevindirici. Şu anda Kemalpaşa bölgesinde bile çok fazla kadın yöneticimiz var. Sayıca artışı kesinlikle isterim çünkü kadınların bakış açısı iş yaşamında, sanayide gerçekten bir fark yaratıyor. Bizim firmamızda da bir çok kadın çalışıyor ve onların getirdiği disiplin ve nizamı görebiliyoruz" dedi.



İŞLERİMİZİ SÜRDÜRDÜK

-Seçil Hanım pandemi dönemini nasıl geçirdiniz? Pandemi sürecinde devletimiz destekler verdi. Kepenk indirmedik hatta ihracat yaptığımız için daha yoğun çalıştık. Bir personelin hastalanması aksamaya yol açıyor. İhracatta aksama olmasından endişe ettik. Sanayiciler olarak önlemlerimizi erkenden aldık. Kapanma kararı çıkmadan yurt dışı fuarlarımızı erteledik, misafir girişini yasakladık. Tabii bu önlemler bize çok avantaj sağladı. Pandemide çok yorulduk. Zarar etmedik ama kardan zarar etmişizdir.





-KESİAD tarihinde ilk kadın başkan sizsiniz? Öncü olmanızla ilgili neler söyleyebilirsiniz? KESİAD'ın ilk kadın başkanı oldum ama pandemi nedeniyle pek de bir şey yapamadık. Ama sanayide kadın yönetici olmak dersek, ben hiç bir zaman iş ortamında kadın veyahut erkek ayrımı yapmadım. Pozitif ayrımcılık ya da hareketlerimi değiştirme gereği duymadım. İş yaşamında herkesi üretken bireyler olarak gördüm. Ben kadınım diyerek pozitif ayrımcılık beklerseniz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Beklentiler yüksek olmadığı zaman da arkasından mutluluklar geliyor. Çok önemli bir ayrıntı var; çok şanslı bir kadınım. Hayatımdaki bütün erkekler kadına önem veren ve kadını erkekle eşit tutan insanlardı. Babam hiç bir zaman bana mesleki anlamda ayrıcalık yapmadı.



HOBİLERİ DAHA FAZLA

-Kadınlar sanayi kuruluşlarına nasıl katkılarda bulunuyor? Kadınlar, kadın yöneticiler farklı bir bakış açısına sahipler. Kadınlar bulundukları ortamlarda erkeklerin kendine çeki düzen vermesini sağlıyor. Kesinlikle sanayide kadın çalışan, yönetici sayısı artmalı. Bir erkeğe göre kadının hobileri daha fazladır. Bunu çalıştıkları ortama da yansıtıyorlar. Bu iş hayatında sosyalliği de artıracaktır.



PROJELERIMIZE BASLIYORUZ



KESİAD Başkanlığınız döneminde yaptığınız çalışmalar neler?

KESİAD, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde ağırlıklı olarak sanayicilerden oluşan bir dernek. Her firmanın alması gereken eğitimler var. Biz KESİAD olarak bu eğitimleri Kemalpaşa'nın ayağına getiriyoruz. Benim dönemimde pandemi sebebiyle planladıklarımızı pek yapamadık ama online olarak KESİ- AD'ın Perşembe Kahvaltıları'nda bir araya geliyoruz. Kemalpaşa halkının da hep yanındayız. Vatandaşlara gıda desteğinde bulunduk. Normalleşmeyle birlikte çok sayıda projemizi uygulamaya koyacağız.



AILE SIRKETININ 2. KUSAK TEMSILCISI

MANİSA Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra pek çok ilde öğretmenlik yapan KESİAD Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, babası Hüseyin Beydemir'in rahatsızlanmasının ardından başta otomotiv olmak üzere, tüm sektörlere, metal kasa, palet, raf imalatı yapan Beydemir A.Ş.'nin ikinci kuşak temsilcisi oldu. Şirkette, idari işler ve finanstan sorumlu genel müdür olarak görev yapan evli ve iki çocuk annesi Kaynak, aynı zamanda TAİDER ve İZİKAD'ın da aktif üyesi.



MERT ALPDÜNDAR