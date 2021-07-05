Madencilikten 3 milyar dolar

MADENCİLİK ürünleri ihracatı, yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 52,3 artarak 2 milyar 817 milyon 236 bin dolara yükseldi. Haziranda 171 ülkeye 497 milyon 555 bin dolar değerinde madencilik ürünü ihraç edildi. Yılın ilk yarısında Türkiye'nin 80 kentinden ihraç edilen madencilik ürünlerinde, toplam ihracatın 694 milyon 142 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi.

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