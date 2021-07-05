  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Madencilikten 3 milyar dolar

Madencilikten 3 milyar dolar

Madencilikten 3 milyar dolar

5.7.2021

MADENCİLİK ürünleri ihracatı, yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 52,3 artarak 2 milyar 817 milyon 236 bin dolara yükseldi. Haziranda 171 ülkeye 497 milyon 555 bin dolar değerinde madencilik ürünü ihraç edildi. Yılın ilk yarısında Türkiye'nin 80 kentinden ihraç edilen madencilik ürünlerinde, toplam ihracatın 694 milyon 142 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Madencilikten 3 milyar dolar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.