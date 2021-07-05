Manisa’da üzüm çekirdegi yagı üretimine baslandı

MANİSA Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BAEM) litre fiyatı yaklaşık bin lira olan üzüm çekirdeği yağı üretimine başladı. Pek çok sağlık sorununa faydası olduğu belirtilen üzüm çekirdeği yağı, kozmetik ve eczacılık sanayisinin yanı sıra bazı yemeklerde sos olarak da kullanılabiliyor. Ürün 50 mililitrelik paketler halinde 50 liradan satılıyor.

CÜNEYT HASÇELİK