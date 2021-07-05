Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrası öğretmen maaşı ne kadar?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin maaş zamları da belli oldu. Peki öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2021 en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları ne kadar? İşte enflasyon rakamları sonrası merak edilen zam oranları....

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Enflasyon yüzde 17.53: Enflasyon verilerindeki Haziran rakamları yüzde 1.94'lük artışla yüzde 17.53 olarak açıklandı.

MEMUR MAAŞLARI VE EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU

YÜZDE 8.45 ZAM

Memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

İşte güncel öğretmen maaşı;

ÖĞRETMEN (1/4)

Mevcut maaş: 6 bin 049 TL

Zam Tutarı: 329 TL

Toplam Zamlı Maaş: 6 bin 378 TL

TOPLU SÖZLEŞME FARKIYLA BİRLİKTE...

Açıklanan son dakika verilerine göre Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam alacak.