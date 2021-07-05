Patent, tasarım ve marka başvurularında 2021 damgası

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, fikri mülkiyet başvurularının hem 2020 yılında hem de 2021'in ilk 6 ayında arttığını söyledi.

Bunun KOBİ'ler, üniversiteler ve sanayicilerin pandemiden daha az etkilenmek için fikri mülkiyete fazla önem vermemelerinden kaynaklandığını düşündüğünü belirten Asan, pandemiden ekonomik olarak en az etkilenen şirketlerin fikri mülkiyete önem veren şirketler olduğunu gördüklerini ifade etti.

Asan, bu yılın ilk 6 ayına ilişkin sınai mülkiyet verilerini de açıkladı.

Buna göre, yerli patent başvuru sayıları 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 3 bin 571'e ulaştı. Yerli faydalı model başvuruları ise aynı dönemde yüzde 40 artarak 1704'ten 2 bin 387'ye yükseldi.

Yerli marka başvuru sayıları da 2020'nin ilk 6 ayına göre yüzde 37 artarak 64 bin 236'dan 87 bin 922'ye çıktı. Bunlarla birlikte Türkiye, Avrupa'da son 7-8 yıldır en fazla marka başvurusu yapılan ülke olurken, dünyada ise 8'inci sırada yer aldı.

Yerli tasarım başvuru sayıları da bu yıl yüzde 37 artarak 25 bin 29'a yükseldi. Coğrafi işaret başvuru sayıları ise 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 79 oranında artarak 145'den 259'a ulaştı.