Tarım ihracatı yüzde 34,3 arttı

TÜRKİYE'NİN tarım ihracatı Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,3 artarak 2 milyar 564 milyon 723 bin dolara çıkarken, tarım grubu bünyesinde yer alan tüm sektörler aynı ayda dış satımını artırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre tarımın, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 13 oldu. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; tarım ihracatında Haziranda da liderliğini sürdürdü. Sektör, geçen ay 766 milyon 532 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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