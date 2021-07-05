Temmuz zamları bugün netleşiyor

Ocak-haziran dönemi enflasyon rakamı işçi, memur ve emeklilerinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkileyecek. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39 arttığı dikkate alındığında, memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme gelecek. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak. Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Merkez Bankası'nın anketindeki enflasyon tahmini zam oranının 7.67 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre en düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek. Diğer yandan, söz konusu döneme ait enflasyon verisi, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak.