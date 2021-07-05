THY’den Amsterdam’a yeni seferler

TÜRK Hava Yolları (THY), Amsterdam uçuşlarında frekans artışına gitti. Düzenlemeyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının yanı sıra turistik noktalar dahil olmak üzere Anadolu'nun birçok noktasına karşılıklı direkt seferler düzenlenecek. Yaz dönemi boyunca Amsterdam'a haftalık 70 frekans sefer yapılacak.