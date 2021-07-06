Aydınlı kadın girişimciye en iyi gıda markası ödülü

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde KOSGEB desteğiyle meyve sebze tesisi kuran kadın girişimci Yasemin Korkut, yılın en iyi gıda markası ödülünün sahibi oldu. Korkut, ödüllü bir marka haline gelmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Kuyucak'ın Kurtuluş Mahallesi'nde 10 yıl önce babasına ait bahçede girişimcilik yolculuğuna başlayan Korkut, kuruttuğu incirleri internetten satarak aile ekonomisine destek sağlamaya başladı. Kurutulmuş incirlere gelen talep üzerine Korkut, 2 yıl önce KOSGEB'in sağladığı 90 bin liralık destekle ekipman alarak işini büyüttü. TKDK'dan aldığı hibe ve kendi yatırımlarıyla 3 milyon lira harcayarak kendi işletmesini hizmete açan Korkut, günlük 1,5 ton olan kurutma kapasitelerini 5 tona ulaştırıp Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veren bir firmaya dönüştü. Girişimciliğiyle tüm kadınlara örnek olan Korkut'un başarısı aldığı ödülle taçlandı. YAKINDA DÜNYAYA AÇILACAĞIZ

Korkut'un patentini aldığı Bilara markası, bir araştırma firmasınca yapılan Ar-Ge araştırması sonucunda laboratuvar ortamında test edilmiş en iyi gıda markası ödülüne layık görüldü. Korkut, geçtiğimiz hafta birçok ünlü ismin katıldığı galada ödülünü teslim aldı. Dünyaya açılmak istediklerini belirten girişimci Korkut, "Ödülü ekibim ve ilçem adına aldım. Hem markamızın hem ilçemizin adını duyurduk. Ürettiğimiz 140 çeşit organik ürünü yakında ihraç etmeye başlayacağız" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE (ÖZEL)