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Haberler Ekonomi Bayraklı’da kurbanlık satış yerleri hazırlandı

’da kurbanlık satış yerleri hazırlandı

Bayraklı’da kurbanlık satış yerleri hazırlandı

6.7.2021

İZMİR Bayraklı Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Doğançay'daki kurban satış yerlerinde hazırlıklarını tamamlıyor. Çeşitli illerden gelen satıcılara elektrik, su, tuvalet, duş, ilaçlama ve temizlik hizmet veriliyor. Belediye bayramda kurban satış ve kesim alanına gitmek veya kabir ziyareti yapmak isteyenlere ücretsiz servis imkanı sağlayacak.
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