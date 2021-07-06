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Haberler Ekonomi Çiftçinin çapalama maliyeti son bulacak

Çiftçinin maliyeti son bulacak

Çiftçinin çapalama maliyeti son bulacak

6.7.2021

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında kamuoyuyla paylaşacağız" açıklaması henüz sıcaklığını korurken, Türk girişimciler şimdiden dünyaya örnek olacak yapay zeka makineleri üretmeye başladı. Pulatmak tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Yapay Zeka Entegreli Toprak Çapalama makinesi Türk çiftçisinin hizmetine sunuldu. Pulatmak şirketinin sahibi Murat Pulat, "Makinemiz çiftçinin çapalama maliyetini ortadan kaldıracak" dedi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA

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