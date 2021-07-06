Danıştay Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak!

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Danıştay Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ikamet şartı ve KPSS taban puan şartı olmadan 16 Bin TL maaşla 5 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacaktır.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
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