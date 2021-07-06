  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Danıştay Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak!

sözleşmeli bilişim personeli alacak!

Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli alacak. Adaylarda KPSS'den en az 70 puan şartı aranıyor. Başvurular, 30 Temmuz'da sona erecek.

Danıştay Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak!

06.07.2021, 09:07

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Danıştay Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ikamet şartı ve KPSS taban puan şartı olmadan 16 Bin TL maaşla 5 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Danıştay Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.