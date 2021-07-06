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Haberler Ekonomi Emtia piyasası zirvelere oynadı

piyasası zirvelere oynadı

Emtia piyasası zirvelere oynadı

6.7.2021

EMTİA piyasasında geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken talebe yönelik artışla yükselişler kaydedildi. Dolara olan talebin artması ve Kovid-19'un delta varyantına ilişkin endişelerle bazı emtialarda düşüş görülmesine karşın bu durum emtia piyasasındaki pozitif seyri genel anlamda etkilemedi. Analistler, genel olarak küresel ekonomide iyileşme olacağına dair güçlü beklentilerle endüstriyel ürünlere olan talebin arttığını, bu durumun emtia talebini de pozitif etkilediğini ifade etti. Geçen hafta şekerde 0,1849 dolarla Mart 2017, kurşunda 1,0616 dolarla 3 yılın, Brent petrolde 76,55 dolarla Ekim 2018 ve doğalgazda 3,814 dolarla Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviye görüldü. Tarım emtiaları arasında yer alan şeker de yatırımcısını sevindirdi. Geçen hafta şeker yüzde 3,6, kurşun yüzde 3, Brent petrol yüzde 0,7 ve doğal gaz yatırımcısına yüzde 4,3 kazandırdı. Petrol fiyatlarının yüksek kalması ve Brezilya'daki hava koşulları şeker fiyatlarını olumlu etkiledi. Altyapı yatırımlarının artacağına yönelik güçlü öngörüler de baz metal fiyatlarının yükselmesini sağladı.

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