Gaziantep Model Fabrika üretim verimliliğini artırdı

TÜRKIYE'NIN önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'te bir süre önce faaliyete başlayan Model Fabrika, kent ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının üretimindeki sorunlarını çözerek, verimliliğin artmasına ve dijitalleşmesine önemli katkılar sağlıyor. Model Fabrika'dan yararlanan imalat sektörü temsilcileri, enerji verimliliğinden liderliğe, üretim süreci yönetiminden endüstri 4.0'a kadar pek çok alanda eğitim ve danışmanlık hizmeti alarak işletmelerinde hem verimliliği hem de kazançlarını artırdı. GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Sorumlusu Başar Küçükparmak, "Model Fabrika ile firmaların verimliliklerinde en az yüzde 25 hatta yüzde 100'e varan artışların yaşandığını gözlemledik" derken, Pakten Sağlık Ürünleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Metin Tepe ise "4 aylık süreçte neredeyse yüzde 80'e yakın verimlilik iyileştirmesi olduğunu gördük. Dolayısıyla Model Fabrika'nın şehrimizde varlığı önemli" görüşünü dile getirdi.