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Haberler Ekonomi TBMM Başkanlığı KPSS'den en az 60 puanla personel alıyor!

KPSS'den en az 60 puanla personel alıyor!

'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre sınavla 35 personel istihdam edecek.

TBMM Başkanlığı KPSS'den en az 60 puanla personel alıyor!

06.07.2021, 09:04

TBMM Başkanlığı Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokuluna Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavla 35 personel istihdam edecek.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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