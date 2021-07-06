Teknopark İstanbul’dan 9 girişime 1.8 milyon TL hibe

TEKNOPARK İstanbul'un "1601-TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı" kapsamında uygulayıcı kuruluş olarak hayata geçirdiği "BİGGCUBE" programında 9 girişim 200 bin TL'lik destek almaya hak kazandı. Teknopark İstanbul açıklamasına göre, toplamda 1,8 milyon TL hibenin kazandırıldığı programa 477 başvuru alındı ve 106 girişimci adayına eğitim ve danışmanlık programlarında destek verildi. Teknopark İstanbul'un teknolojik ve inovatif iş fikirlerini olgunlaştırarak erken aşamadaki girişimleri başarılı bir girişim haline getirmeyi hedeflediği program İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi iş birliği ve İstinye Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi paydaşlığında yürütüldü. Teknopark İstanbul, kendi girişimcilerinin şirket kuruluş masraflarını karşılıyor, ücretsiz yer tahsis ediyor ve bütün kuluçka imkanlarını girişimcilere sunuyor.