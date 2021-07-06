  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Türkiye, inşaat malzemeleri ihracatında 9. sıraya yerleşti

, inşaat malzemeleri ihracatında 9. sıraya yerleşti

Türkiye, inşaat malzemeleri ihracatında 9. sıraya yerleşti

6.7.2021

TÜRKİYE İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) hazırladığı "Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2020"ye göre, Türkiye, dünya inşaat malzemeleri ihracatında iki sıra yükselerek 9'uncu ihracatçı ülke oldu. İnşaat malzemeleri sanayisinin çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, "Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2020"yi, sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaştı. Raporda, salgının etkisi ile dünya inşaat malzemeleri ihracatının yüzde 2,8 daralarak 887,9 milyar dolara indiği 2020 yılında, Türkiye'nin 21,2 milyar dolar seviyesindeki ihracatı ile iki sıra yükselerek dünyanın 9'uncu ihracatçı ülkesi olduğu kaydedildi. Raporda, Türkiye'nin 2020 yılında dünya inşaat malzemeleri ihracatındaki payının yüzde 2,38'e çıktığı vurgulandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye, inşaat malzemeleri ihracatında 9. sıraya yerleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.