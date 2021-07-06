Türkiye, inşaat malzemeleri ihracatında 9. sıraya yerleşti

TÜRKİYE İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) hazırladığı "Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2020"ye göre, Türkiye, dünya inşaat malzemeleri ihracatında iki sıra yükselerek 9'uncu ihracatçı ülke oldu. İnşaat malzemeleri sanayisinin çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, "Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2020"yi, sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaştı. Raporda, salgının etkisi ile dünya inşaat malzemeleri ihracatının yüzde 2,8 daralarak 887,9 milyar dolara indiği 2020 yılında, Türkiye'nin 21,2 milyar dolar seviyesindeki ihracatı ile iki sıra yükselerek dünyanın 9'uncu ihracatçı ülkesi olduğu kaydedildi. Raporda, Türkiye'nin 2020 yılında dünya inşaat malzemeleri ihracatındaki payının yüzde 2,38'e çıktığı vurgulandı.

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