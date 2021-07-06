Yaşar Üniversitesi’nden tarım için önemli adım

HOLLANDA'NIN dünya markası Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi ile iş birliği gerçekleştiren Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, 2021-2022 akademik yılında iki bölümde eğitime başlıyor. Yaşar Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, tarım sektörünün en önemli ihtiyacının nitelikli insan kaynağı olduğunu dile getirdi. Fakülte, bu yıl Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği ile Tarım Ekonomisi bölümlerine 15'er tam burslu öğrenci alacak.

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