RESMİ Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre bankalar, kredi borçlusunu önce geri ödeyebilme kapasitesi değerlendirmesine tabi tutacak. Sonuç olumlu olursa kredi borcu yapılandırılabilecek. BDDK'nın yaptığı kredi yönetmeliği değişikliği yürürlüğü girdi.
Bankalardan borçluya yapılandırma kriteri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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