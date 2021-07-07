ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul hattında 10 Temmuz itibarıyla ekspres yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin başlayacağını belirterek, "Bu tren sadece Eskişehir ve İstanbul-Pendik'te duracak. Ekspres YHT ile yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak" dedi.
Ekspres YHT seferleri 10 Temmuz’da başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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