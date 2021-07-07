En büyük kurbanlık ‘Paşa’ 28 bin lira

İZMİR'E kurbanlıklarını getiren satıcılar, hayvanlarına ilginin yoğun olduğunu söyledi. 10 günlük sürede hayvanlarının yarısını sattıklarını belirten satıcılardan bazıları, geri kalanlarının ise bayrama kadar satılacağını düşündüklerini kaydetti. Pazarın en büyüğü 1030 kiloluk 'Paşa' isimli boğa 28 bin liradan alıcısını bekliyor. Dişi sığırlar 8-12 bin lira, boğalar ise 11 ila 23 bin lira arasında fiyatlarla alıcı buluyor. Küçükbaş hayvanlar da 2 bin ila 3 bin 500 lira arasında satılıyor.

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