PAMUKKALE Belediyesi, ilçede yapılacak spor tesislerinin ihalesini canlı yayında gerçekleştirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Şeffaflığa büyük önem veriyoruz. İhalelere her ilden 30 firma katıldı. Projeler 17.5 milyon lira değerinde" dedi.
■ SEBAHATTİN ALP
İhaleler canlı yayında izlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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