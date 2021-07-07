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Haberler Ekonomi İhaleler canlı yayında izlendi

İhaleler canlı yayında izlendi

İhaleler canlı yayında izlendi

7.7.2021

PAMUKKALE Belediyesi, ilçede yapılacak spor tesislerinin ihalesini canlı yayında gerçekleştirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Şeffaflığa büyük önem veriyoruz. İhalelere her ilden 30 firma katıldı. Projeler 17.5 milyon lira değerinde" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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