Kıvırcık Mustafa anısına yarıştılar

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde tirhandil tekneler, nisanda hayatını kaybeden tirhandil ustası Kıvırcık lakaplı Mustafa Cengiz anısına yarıştı. Yarışmanın ödül törenine BODTO Başkanı Mahmut Kocadan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan ve Cengiz'in ailesi katıldı.
■ ADEM ÜLKER
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