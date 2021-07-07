  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kıvırcık Mustafa anısına yarıştılar

Kıvırcık Mustafa anısına yarıştılar

Kıvırcık Mustafa anısına yarıştılar

7.7.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde tirhandil tekneler, nisanda hayatını kaybeden tirhandil ustası Kıvırcık lakaplı Mustafa Cengiz anısına yarıştı. Yarışmanın ödül törenine BODTO Başkanı Mahmut Kocadan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan ve Cengiz'in ailesi katıldı.

■ ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kıvırcık Mustafa anısına yarıştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.