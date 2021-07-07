“LİYAKAT, girişimciyi yalnız bırakmayacak”

LİDER Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), pandemi nedeniyle konulan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Perispri Alaçatı'da üyeleri için kahvaltı düzenledi. Üyelerinin pandemi sürecinde çalışmalarına ara vermediğini ve derneğin girişimcilik ekosistemini desteklemek üzere projeler üretmeyi sürdürdüğünü söyleyen Dernek Başkanı Berkay Eskinazi, "Pandemide iş hayatında yaşanan çok önemli değişimler kalıcı olacak. Kısıtlamaların kalkmasıyla çalışmalarımızı hızlandırmak istiyoruz. LİYAKAT olarak değişen dünyada, girişimcileri yalnız bırakmayacağız. Çünkü virüsün ilacı aşı olduğu gibi hayatın da ilacı girişimciliktir" dedi. LİYAKAT üyeleri daha sonra Perispri Alaçatı'nın kurucusu, ünlü cam ve seramik sanatçısı Cahide Erel ile bir araya geldi.

■ ERCAN AKGÜN