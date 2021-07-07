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Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli personel alacak

75 sözleşmeli personel alacak

75 sözleşmeli muayene memuru alımı yapacak.

Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli personel alacak

07.07.2021, 11:00

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, taşra (gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri) teşkilatında görevlendirilecek 75 sözleşmeli muayene memuru, sözlü sınavla açıktan atama suretiyle alınacak.

Sözleşmeli muayene memurları için alım yapılacak iller Ağrı, Artvin, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kilis ve Şırnak olarak belirlendi.

Başvurular dijital ortamda 7-16 Temmuz döneminde yapılabilecek.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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