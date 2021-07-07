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Haberler Ekonomi Yolsuzluktan tutuklanan eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakim karşısında

Yolsuzluktan tutuklanan eski CHP'li Belediye Başkanı hakim karşısında

'de Belediyesine yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden eski Menemen Belediye Başkanı 'un da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

Yolsuzluktan tutuklanan eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakim karşısında
İHA

07.07.2021, 12:52

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve daha sonra partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik geçtiğimiz kasım ayında yolsuzluk operasyonu düzenlemişti. Operasyon kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 27 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 23 şüpheli adliyeye sevk edilirken, aralarında Aksoy'un da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı. Yapılan itirazlar sonucunda 1 zanlı tahliye edilmişti. Operasyon kapsamında hazırlanan iddianamede Aksoy için 'zimmet' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istenirken, iddianame Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.



Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmasına bugün Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Tutuklu sanık Aksoy, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Salonun küçük olmasından dolayı pandemi tedbirleri kapsamında salona gazeteci ve izleyici alınmadı.

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