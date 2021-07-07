‘Yüksek teknolojiyi üreten kent olmalıyız’

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, dernek merkezinde düzenlenen basın buluşmasında, teknolojiyi yaratan teknolojide İzmir'in öncü olabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

YATIRIM YAPILMALI

ESİAD'ın bölgenin en etkin STK'sı olduğunu ifade eden Karabağlı, "Bu da çok ciddi bir istihdam, katma değer sorumluluğu getiriyor. Yeni dönemde önceliklerimiz arasında tarım, sanayi, turizm ve eğitim yer alıyor. Sanayide ara eleman, aranan elaman konusu üzerine yoğunlaşacağız. MYO ile konuştuk, müfredat vereceğiz. İstediğimiz nitelikli elamanı sunacağız" diye konuştu. İleri teknoloji yatırımlarının İzmir'e getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Karabağlı, "Teknolojiyi yaratan teknolojiyi İzmir'e getirmeliyiz. Türkiye maalesef bu konuda bir adım atmıyor. Burada yüzde yüz dışa bağımlıyız. Türkiye'nin bu yatırımı muhakkak yapması lazım. Z kuşağının aradığı her şey İzmir'de var. Onlara İzmir'de istihdam yaratacak cazip iş yerleri olması gerekli, İzmir'de bu yüksek teknolojili yatırımlar barınabilir" diye konuştu.

ÇESME PROJESI DESTEKLENMELI

ÇEŞME Turizm Projesi'ne destek verdiğini ifade eden Karabağlı, "Çeşme yarımada projesi önemli bir fırsat. İzmir'in turizm potansiyeli çok yüksek. Bunları katma değer fikirlere dönüştürebiliriz. İnciraltı bölgesi de düzenlenmeli" dedi.

MERT ALPDÜNDAR