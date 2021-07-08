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Ekonomide 3 önemli adım

Önümüzdeki günlerde ekonominin daha da canlanması, vatandaşın sıkıntıya düşmesinin önlenmesi için üç önemli adım atılacak. Adeta patlama yaşanan ihracatta desteklerin artırılması için kredilerinin koşulları iyileştirilecek.

Ekonomide 3 önemli adım

8.7.2021

İleri teknoloji ve dijitalleşme yatırımlarına öncelik verilecek. Kurala uymayan faizsiz ev şirketlerinin tasfiyesi sürecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş geçen günlerde bakanlıkları ile ilgili komisyon üyeleri ile ayrı ayrı toplantılar yaptılar. Milletvekilleri, iş dünyası ve vatandaşların beklentilerini bakanlara iletti. Toplantılarda yatırım ortamının iyileştirilmesi, pandemiden kaynaklanan sorunların hızla çözülmesi talepleri ön plana çıktı. Bir bölümü için tasfiye kararı verilen faizsiz ev şirketleri konusu gündemle gelince Elvan, "Kurallara uyanlar bu işe devam edecek. Tasfiye edilecek şirketlerin çoğunun doğudan olduğu belirtiliyor" dedi.

Eximbank kredi koşulları iyileştirilecek İleri teknoloji ve dijitalleşme yatırımlarına öncelik verilecek Kurala uymayan faizsiz ev şirketlerinin tasfiyesi sürecek

ZÜBEYDE YALÇIN

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