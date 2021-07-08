En düşük emekli memur maaşı 3.200 liraya çıktı

Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacakları zamlı maaşları da belli oldu. Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 3 zammın üzerine yüzde 5.45 de enflasyon farkı eklendiğinde, memur emeklilerine Temmuz maaşları yüzde 8,45 zamlı ödenecek. En düşük memur emekli maaşı yeni zamla birlikte 3.200 liraya yükselecek. Memur emeklilerinin 2021 yılı maaş zamları toplamda yüzde 15.81 oldu. Yeni zamla birlikte memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme tutarı da artacak. Zamla beraber memur emeklileri Temmuz ayından itibaren en düşük 124 lira, en yüksek 800 lira arasında ek ödeme alacaklar.



KURUŞU KURUŞUNA MEMUR EMEKLİLERİNİN TEMMUZ AYI ZAMLI MAAŞLARI (TL)



TABLODA; 4 kademinin 1. derecesi ve ek göstergesi 9000 ila 6000 arasındaki memurların Ocak ayı zamlı maaşlarına yer verilmiştir. Zam oranı, ek ödemesiz maaş üzerinden hesaplanmıştır. Bazı memur emeklilerinin maaşları yer almamaktadır.