Hünü’den boşalan koltuğa oğlu talip

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri (TESKOMB) İzmir Birlik Başkanlığına, merhum Başkan Selahattin Hünü'nün vefatının ardından oğlu Erdem Hünü aday oldu. 29 yıl görev yapan Selahattin Hünü, Nisan ayında korona virüsten hayatını kaybetmişti. Selahattin Hünü'nün ardından TESKOMB İzmir Birlik Başkanlığına kimin aday olacağı merak konusuydu.

Selahattin Hünü Erdem Hünü

İLK ADAY ÇIKTI

CUMARTESİ günü başlayacak olan Birlik seçimlerinde ilk aday belli oldu. Selahattin Hünü'den boşalan başkanlık koltuğuna esnaf olan oğlu Erdem Hünü talip oldu. Erdem Hünü Yeni Asır'a, "TESKOMB İzmir Birlik Başkanlığına adaylığımı koyacağım" dedi. Birlik başkanları ise " Üye olan her esnafımızın aday olma hakkı vardır. Bizim söyleyeceğimiz tek şey hayırlısı olmasını dilemektir. Aday olacak olan kim varsa başarılar diliyoruz" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR