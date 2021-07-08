İzmir'de icradan satılık 2+1 daire

Mahkeme İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan 2+1 daire için satış kararı verdi. Binada doğalgaz ve engelli rampası olmadığı ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 20.09.2021 14:10 belirlendi.