Kilis'te icradan satılık tarla

Mahkeme Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan 14.955 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. Tarlanın %2-3 eğimli killi kumlu organik madde bakımında fakir olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Tarlanın satış tarihi olarak 26.08.2021 14:00 belirlendi.