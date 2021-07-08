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Haberler Ekonomi Kilis'te icradan satılık tarla

'te icradan satılık tarla

'in ilçesinde bulunan 14.955 metrekara tarla mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda tarlanın satış fiyatı da belirtildi.

Kilis'te icradan satılık tarla

08.07.2021, 10:04

Mahkeme Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan 14.955 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. Tarlanın %2-3 eğimli killi kumlu organik madde bakımında fakir olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Tarlanın satış tarihi olarak 26.08.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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