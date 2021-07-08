KOBİ’lerin karları desteklerle zirvede

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" listesinde İSO 500'de olduğu gibi pandemi yılında devreye alınan uygun finansman destekleri etkisini hissettirdi. Kısa Çalışma Ödeneği ve uygun faizli kredi destekleriyle KOBİ'lerin karlılığı rekor seviyeye çıktı. Kuruluşların yarattığı net katma değerin faktör gelirlerine göre dağılımına bakıldığında, milli gelir anlamında karın payı 2020'de yüzde 44,1'e ulaştı. İSO İkinci 500'ün üretimden net satışları 191 milyar TL'ye ulaştı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, pandeminin yaşandığı 2020 gibi zorlu bir yılda, birçok parametrede beklenenden parlak sonuçlar elde edildiğini belirterek, "Şirketlerin özkaynaklarında yüzde 22 gibi güçlü bir artış umut verici" dedi.

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