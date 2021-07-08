Mersin'de icradan satılık daire

Mahkeme Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan 125 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairelerin giriş kapısının hazır çelik panel kapı doğrama, iç kapıların ise Amerikan panel kapı doğrama olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 25.08.2021 14:10 belirlendi.