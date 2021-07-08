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Haberler Ekonomi Otoyolda bekleme süreleri azalıyor

Otoyolda bekleme süreleri azalıyor

Otoyolda bekleme süreleri azalıyor

8.7.2021

İSTANBUL-İZMİR Otoyolu'nda başlatılan uygulama sayesinde HGS-OGS gişelerinde bakiye yetersizliği yaşayan sürücüler nakit ve kredi kartı ile ödeme yapmadan gişelerdeki butonlara basarak alacakları ihlalli geçiş formuyla ödeme işlemlerini 15 gün içinde yapabilecek.
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