İSTANBUL-İZMİR Otoyolu'nda başlatılan uygulama sayesinde HGS-OGS gişelerinde bakiye yetersizliği yaşayan sürücüler nakit ve kredi kartı ile ödeme yapmadan gişelerdeki butonlara basarak alacakları ihlalli geçiş formuyla ödeme işlemlerini 15 gün içinde yapabilecek.
Otoyolda bekleme süreleri azalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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