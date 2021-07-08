TÜRKİYE İş Kurumu'nca (İŞKUR) düzenlenen sanal kariyer fuarları iş arayan binlerce vatandaş için umut kapısı oldu. 4 sanal istihdam fuarına 349 firma katıldı. Sanal fuarlar neticesinde, 10 bini aşkın vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık edildi. İŞKUR 5. Sanal İstihdam Fuarı 8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sanal fuarlarla 10 bini aşkın vatandaş iş buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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