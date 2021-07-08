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Haberler Ekonomi Sanal fuarlarla 10 bini aşkın vatandaş iş buldu

Sanal fuarlarla 10 bini aşkın vatandaş iş buldu

Sanal fuarlarla 10 bini aşkın vatandaş iş buldu

8.7.2021

TÜRKİYE İş Kurumu'nca (İŞKUR) düzenlenen sanal kariyer fuarları iş arayan binlerce vatandaş için umut kapısı oldu. 4 sanal istihdam fuarına 349 firma katıldı. Sanal fuarlar neticesinde, 10 bini aşkın vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık edildi. İŞKUR 5. Sanal İstihdam Fuarı 8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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