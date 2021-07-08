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Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Bilgin açıkladı! Nakdi ücret desteği yarın hesaplarda...

Son dakika: Bakan Bilgin açıkladı! Nakdi ücret desteği yarın hesaplarda...

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı "Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız" açıklamasında bulundu.

Son dakika: Bakan Bilgin açıkladı! Nakdi ücret desteği yarın hesaplarda...
AA

08.07.2021, 11:23 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021, 11:42

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin yarın banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

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