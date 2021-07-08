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Haberler Ekonomi THY uçuş planını güncelledi

uçuş planını güncelledi

(), temmuz ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 248 destinasyona ulaştırılacağını duyurdu.THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planının güncellendiği belirtildi.

THY uçuş planını güncelledi
AA

08.07.2021, 12:02

Yolcuların 248 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uçuş takviminin 31 Temmuz'a kadar 1 haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını gösterdiği, yeni uçuş planına, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabileceği bildirildi.

THY'den yeni sefer duyurusu!

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