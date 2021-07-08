Turkcell, Boyut Grup’u alıyor

TURKCELL'İN yüzde 100 iştiraki olan Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret AŞ (Turkcell Enerji), Boyut Grup Enerji hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin pay devir sözleşmesi imzaladı. Satış bedelinin 29,6 milyon dolar olduğu aktarıldı.
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